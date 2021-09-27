Понад 30 гривень за кубометр: постачальники газу підвищили тарифи на жовтень

Місячні ціни, які компанії пропонують на жовтень, іноді перевищують 30 гривень за кубометр. Зокрема, "Київгазенерджи" продає газ по 30,50 гривень за кубометр. У вересні тариф цієї компанії був на рівні 19,80 в серпні - 15,76 гривень за кубометр.

Високі ціни у інших постачальників :"ТАС Енергія країни" пропонує газ по 30,06 гривень (у вересні 20,96 гривень за кубометр).

Деякі компанії пропонують газ на місяць значно дешевше. Місячний тариф - YASNO у Києві, Дніпрі та Донецькій області становить 12 гривень за кубометр на жовтень. "Полтавагаз збут" пропонує тариф на рівні 19,80 гривень. "Галнафтогаз" зберіг місячний тариф на жовтень на рівні 7,99 гривень за кубометр.

Однак більшість постачальників відмовилися від місячних тарифів, залишивши тільки річну пропозицію. Зокрема, це стосується компаній під брендом "Твій Газзбут", на які припадає значна частина ринку. Не пропонує місячний тариф і "Нафтогаз України".

Тим часом, базові річні фіксовані ціни, як і раніше, коливатимуться від 7,80 до 13,50 гривень за кубометр. Більшість компаній встановили річні ціни до 9 гривень за кубометр. Кілька компаній пропонує річний тариф нижче 8 гривень, зокрема, ГК "Нафтогаз України" - 7,96 гривень за кубометр.