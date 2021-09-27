Более 30 гривен за кубометр: поставщики газа повысили тарифы на октябрь

Месячные цены, которые компании предлагают на октябрь, иногда превышают 30 гривен за кубометр. В частности, "Киевгазэнерджи" продает газ по 30,50 гривен за кубометр. В сентябре тариф этой компании был на уровне 19,80 в августе - 15,76 гривен за кубометр.

Высокие цены и у других поставщиков: "ТАС Энергия страны" предлагает газ по 30,06 гривен (в сентябре 20,96 гривен за кубометр).

Некоторые компании предлагают газ на месяц значительно дешевле. Месячный тариф - YASNO в Киеве, Днепре и Донецкой области составляет 12 гривен за кубометр на октябрь. "Полтавагаз сбыт" предлагает тариф на уровне 19,80 гривен. "Галнафтогаз" сохранил месячный тариф на октябрь на уровне 7,99 гривен за кубометр.

Однако большинство поставщиков отказались от месячных тарифов, оставив только годовое предложение. В частности, это касается компаний под брендом "Твой Газсбыт", на которые приходится значительная часть рынка. Не предлагает месячный тариф и "Нафтогаз Украины".

Между тем, базовые годовые фиксированные цены, как и ранее, будут колебаться от 7,80 до 13,50 гривен за кубометр. Большинство компаний установили годовые цены до 9 гривен за кубометр. Несколько компаний предлагает годовой тариф ниже 8 гривен, в частности, ГК "Нафтогаз Украины" - 7,96 гривен за кубометр.