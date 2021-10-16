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Чи збільшився відсоток дітей серед COVID-хворих в Україні: відповідь МОЗ

Автор: Марія Кучерявець

В Україні відсоток дітей серед хворих на коронавірус не збільшився. У порівнянні з минулою хвилею, цей показник має такі ж самі значення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням міністра охорони здоров'я Віктора Ляшко в інтерв'ю Радіо Свобода.

"Зараз в нас за кількістю, здається, ніби відбувається зростання. Можна побачити, що діти хворіють, і в статистику потрапляють діти. І в школах ми бачимо, що діти хворіють. Але якщо ми подивимося у відсотковому відношенні до всіх людей, які захворіли, то побачимо, що в нас - діапазон 7-10%", - розповів Ляшко.

Міністр пояснив, що наразі по COVID-захворюваності серед неповнолітніх спостерігається така ж сама тенденція, що і навесні цього року.

"Тобто суттєвого зсуву захворюваності саме в дитячий вік, від 0 до 18-ти, в Україні не зареєстровано", - додав Ляшко.

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