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Увеличился ли процент детей среди COVID-больных в Украине: ответ Минздрава

Автор: Мария Кучерявец

В Украине процент детей среди больных коронавирусом не увеличился. По сравнению с прошлой волной, этот показатель имеет такие же значения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой министра здравоохранения Виктора Ляшко в интервью Радио Свобода.

"Сейчас у нас по количеству, кажется, будто происходит рост. Можно увидеть, что дети болеют, и в статистику попадают дети. И в школах мы видим, что дети болеют. Но если мы посмотрим в процентном отношении ко всем людям, которые заболели, то увидим, что у нас - диапазон 7-10%", - рассказал Ляшко.

Министр пояснил, что сейчас по COVID-заболеваемости среди несовершеннолетних наблюдается такая же тенденция, что и весной этого года.

"То есть существенного сдвига заболеваемости именно в детский возраст, от 0 до 18-ти, в Украине не зарегистрировано", - добавил Ляшко.

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