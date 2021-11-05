Україна закупить нові ліки від коронавірусу, - МОЗ

Найближчим часом Україна закупить нові ліки прямої дії на коронавірусну хворобу. Препарат використовується відразу при появі перших симптомів.
Про це на зустрічі з журналістами розповів міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко, передає кореспондент РБК-Україна.
Ляшко зазначив, що Україна може перерахувати кошти за ці препарати вже в листопаді - грудні.
"Україна в пріоритетному списку на постачання через те, що спочатку почала переговори про закупівлю цих ліків. Зараз фінальна стадія підписання договорів і тоді - перерахування коштів", - пояснив міністр.
За його словами, дата початку постачання ще не відома, оскільки вона залежить від багатьох факторів.
Нагадаємо, наприкінці жовтня МОЗ розподілило по регіонах препарат "Біовен" для лікування коронавірусної хвороби.