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Україна закупить нові ліки від коронавірусу, - МОЗ

Автор: Уляна Безпалько

Найближчим часом Україна закупить нові ліки прямої дії на коронавірусну хворобу. Препарат використовується відразу при появі перших симптомів.

Про це на зустрічі з журналістами розповів міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко, передає кореспондент РБК-Україна.

Ляшко зазначив, що Україна може перерахувати кошти за ці препарати вже в листопаді - грудні.

"Україна в пріоритетному списку на постачання через те, що спочатку почала переговори про закупівлю цих ліків. Зараз фінальна стадія підписання договорів і тоді - перерахування коштів", - пояснив міністр.

За його словами, дата початку постачання ще не відома, оскільки вона залежить від багатьох факторів.

Нагадаємо, наприкінці жовтня МОЗ розподілило по регіонах препарат "Біовен" для лікування коронавірусної хвороби.

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Олег ЛяшкоМінстерство охорони здоров'я УкраїниКоронавірус