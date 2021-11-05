Україна закупить нові ліки від коронавірусу, - МОЗ

Про це на зустрічі з журналістами розповів міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко, передає кореспондент РБК-Україна .

Ляшко зазначив, що Україна може перерахувати кошти за ці препарати вже в листопаді - грудні.

"Україна в пріоритетному списку на постачання через те, що спочатку почала переговори про закупівлю цих ліків. Зараз фінальна стадія підписання договорів і тоді - перерахування коштів", - пояснив міністр.

За його словами, дата початку постачання ще не відома, оскільки вона залежить від багатьох факторів.