UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Украина закупит новое лекарство от коронавируса, - Минздрав

Автор: Ульяна Безпалько

В ближайшее время Украина закупит новое лекарство прямого действия на коронавирусную болезнь. Препарат используется сразу при появлении первых симптомов.

Об этом на встрече с журналистами рассказал министр здравоохранения Виктор Ляшко, передает корреспондент РБК-Украина.

Ляшко отметил, что Украина может перечислить средства за эти препараты уже в ноябре - декабре.

"Украина в приоритетном списке на поставку из-за того, что изначально начала переговоры о закупке этого лекарства. Сейчас финальная стадия подписания договоров и тогда - перечисление средств", - пояснил министр.

По его словам, дата начала поставок еще не известна, поскольку она зависит от многих факторов.

Напомним, в конце октября Минздрав распределил по регионам препарат "Биовен" для лечения коронавирусной болезни.

Читайте РБК-Украина в Google News
Олег ЛяшкоМинистерство здравоохранения УкраиныКоронавирус