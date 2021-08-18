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Україна розширила список вакцин для COVID-сертифіката: що змінилося

Автор: РБК-Україна

Кабінет міністрів України розширив список вакцин від COVID, після вакцинації якими можна отримати відповідний сертифікат. Зокрема, до переліку внесли препарат Janssen (Johnson & Johnson).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на матеріали засідання уряду.

Згідно з прийнятим рішенням, до переліку вакцин, після яких Україна видає COVID-сертифікат, до препаратів Pfizer, Moderna, CoronaVac, AstraZeneca, Vaxveria (AstraZeneca), CoviShield додалася вакцина Janssen (Johnson & Johnson).

При цьому сертифікат після вакцини Janssen буде доступний через два тижня від дня щеплення.

Нагадаємо, вакцину Johnson & Johnson зареєстрували в Україні ще на початку липня. Її особливість в тому, що для повного курсу вакцинації потрібна всього одна доза.

Як говорив головний санітарний лікар Ігор Кузін, ця вакцина з'явиться в країні ще нескоро, оскільки вона виробляється не в таких великих кількостях як інші.

Незважаючи на це, майже 400 українців були вакциновані цим препаратом. Але щеплення робилися саме українським співробітникам компанії з США.

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