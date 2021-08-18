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Украина расширила список вакцин для COVID-сертификата: что изменилось

Автор: РБК-Украина

Кабинет министров Украины расширил список вакцин от COVID, после вакцинации которыми можно получить соответствующий сертификат. В частности, в перечень внесли препарат Janssen (Johnson & Johnson).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на материалы заседания правительства.

Согласно принятому решению, в перечень вакцин, после которых Украина выдает COVID-сертификат, к препаратам Pfizer, Moderna, CoronaVac, AstraZeneca, Vaxveria (AstraZeneca), CoviShield добавилась вакцина Janssen (Johnson & Johnson).

При этом сертификат после вакцины Janssen будет доступен через две недели со дня прививки.

Напомним, вакцину Johnson & Johnson зарегистрировали в Украине еще в начале июля. Ее особенность в том, что для полного курса вакцинации нужна всего одна доза.

Как говорил главный санитарный врач Игорь Кузин, эта вакцина появится в стране еще нескоро, поскольку она производится не в таких больших количествах как остальные.

Несмотря на это, почти 400 украинцев были вакцинированы этим препаратом. Но прививки делались именно украинским сотрудникам компании из США.

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Кабинет Министров УкраиныВакцинаКоронавирус