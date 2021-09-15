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Україна може поділитися COVID-вакцинами, у яких збігає термін придатності, - МОЗ

Автор: Дмитро Левицький

Міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко заявив, що хоче запобігти псуванню вакцин від коронавірусу. Він не виключає, що Україна може поділитися дозами, у яких збігає термін придатності, з іншими країнами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю міністра "24 каналу".

За словами Ляшка, дози вакцини від коронавірусу, у яких спливе термін придатності, будуть вилучені з обігу, після чого їх утилізують.

"Але ми будемо робити все можливе, щоб продукт не був утилізований, а був використаний на території України. Якщо ми бачитимемо, що не встигаємо використати, то будемо говорити з нашими міжнародними партнерами про те, щоб поділитися і вакцина була використана там, де може бути використана", - пояснив він.

Нагадаємо, в Україні може зіпсуватися партія вакцини AstraZeneca. Її термін придатності збігає вже восени цього року.

Також РБК-Україна писало, що в Маріуполі утилізують тисячу доз вакцини Moderna, які не встигли вчасно використати.

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