Украина может поделиться COVID-вакцинами, у которых истекает срок годности, - Минздрав

Министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко заявил, что хочет предотвратить порчу вакцин от коронавируса. Он не исключает, что Украина может поделиться дозами, у которых истекает срок годности, с другими странами.

По словам Ляшко, дозы вакцины от коронавируса, у которых истечет срок годности, будут изъяты из оборота, после чего их утилизируют.

"Но мы будем делать все возможное, чтобы продукт не был утилизирован, а был использован на территории Украины. Если мы будем видеть, что не успеваем использовать, то будем говорить с нашими международными партнерами о том, чтобы поделиться и вакцина была использована там, где может быть использована", - объяснил он.