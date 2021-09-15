UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Украина может поделиться COVID-вакцинами, у которых истекает срок годности, - Минздрав

Автор: Дмитрий Левицкий

Министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко заявил, что хочет предотвратить порчу вакцин от коронавируса. Он не исключает, что Украина может поделиться дозами, у которых истекает срок годности, с другими странами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью министра "24 каналу".

По словам Ляшко, дозы вакцины от коронавируса, у которых истечет срок годности, будут изъяты из оборота, после чего их утилизируют.

"Но мы будем делать все возможное, чтобы продукт не был утилизирован, а был использован на территории Украины. Если мы будем видеть, что не успеваем использовать, то будем говорить с нашими международными партнерами о том, чтобы поделиться и вакцина была использована там, где может быть использована", - объяснил он.

Напомним, в Украине может испортиться партия вакцины AstraZeneca. Ее срок годности истекает уже осенью этого года.

Также РБК-Украина писало, что в Мариуполе утилизируют тысячу доз вакцины Moderna, которые не успели вовремя использовать.

Читайте РБК-Украина в Google News
Олег ЛяшкоМинистерство здравоохранения УкраиныВакцина от коронавируса