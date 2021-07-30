Україна готується до вакцинації дітей препаратом Pfizer: перелік умов

Вакцинація в Україні від коронавірусу найближчим часом стане доступною для дітей у віці від 12 років. Вакцинувати будуть препаратом Pfizer, але для отримання щеплення треба відповідати певним параметрам.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство охорони здоров'я.
Повідомляється, що МОЗ затвердило рекомендації Національної технічної групи експертів з імунопрофілактики про можливість вакцинації дітей старше 12 років вакциною Comirnaty від Pfizer/BioNTech.
З урахуванням наукових досліджень, рекомендацій ВООЗ та змін в інструкції до вакцини Pfizer її дозволено вводити, якщо дитина:
Для отримання щеплення батьки дітей 12-15 років або самі діти у віці 16-17 років звертаються до педіатра або сімейного лікаря. Лікар може видати один з наступних документів:
Отримавши медичну довідку від лікаря, треба зателефонувати в зручний центр масової вакцинації або щеплювальний пункт (перелік і контакти: list.covid19.gov.ua) і, якщо там є вакцина Comirnaty/Pfizer, записати дитину на щеплення. На вакцинацію обов'язково потрібно взяти з собою всі документи, зазначені вище.
Дітям 12+ вводять дві дози по 0,3 мл вакцини Comirnaty/Pfizer з інтервалом в 21-28 днів.
Необхідно дотримуватися 14-денного інтервалу між введенням вакцини від COVID - 19 та вакцини проти інших хвороб, за винятком екстреної вакцинації.
Вакцинація дітей з онкопатологією, які перехворіли COVID-19, має проводитися незалежно від терміну, що минув після перенесеної хвороби.
Пріоритет у вакцинації від COVID-19 будь-якою доступною вакциною мають особи, які постійно проживають разом з маломобільною дитиною або доглядають за нею.
При наявності живої черги в пункті або в центрі вакцинації таким дітям надається пріоритет.