Украина готовится к вакцинации детей препаратом Pfizer: перечень условий

Сообщается, что Минздрав утвердил рекомендации Национальной технической группы экспертов по иммунопрофилактике о возможности вакцинации детей старше 12 лет вакциной Comirnaty от Pfizer/BioNTech.

С учетом научных исследований, рекомендаций ВОЗ и изменений в инструкции к вакцине Pfizer ее разрешено вводить, если ребенок:

имеет высокие риски тяжелого течения и развития осложнений после COVID-19 из-за сопутствующих болезней и не имеет противопоказаний к вакцинации;

для объединения семьи выезжает в страну, где для въезда нужен сертификат с подтверждением вакцинации от COVID-19 или международное свидетельство о вакцинации;

выезжает на обучение в страну, где для въезда или для обучения нужен сертификат о вакцинации или международное свидетельство;

участвует в международных спортивных соревнованиях или других мероприятиях в стране, где для въезда нужно международное свидетельство о вакцинации или сертификат;

приехал из другой страны, где уже получил первую дозу вакцины Comirnaty/Pfizer и имеет подтверждающие документы.

Что нужно сделать перед прививкой

Для получения прививки родители детей 12-15 лет или сами дети в возрасте 16-17 лет обращаются к педиатру или семейному врачу. Врач может выдать один из следующих документов:

Медицинское заключение о наличии у ребенка сопутствующей патологии, в частности онкопатологии, об отсутствии противопоказаний к прививке вакциной Comirnaty и рекомендации сделать эту прививку; Справку в произвольной форме с рекомендацией провести прививки вакциной Comirnaty после рассмотрения документов, дающих основания для вакцинации:

документальное подтверждение изменения места жительства (объединение семьи) и выезда в страну, где для пересечения границы необходим сертификат или международное свидетельство о вакцинации;

документальное подтверждение выезда на учебу в страну, где для пересечения границы или для обучения необходим сертификат или международное свидетельство о вакцинации;

документальное подтверждение участия в международных мероприятиях в стране, где для пересечения границы или для участия в мероприятии необходимо международное свидетельство о вакцинации или сертификат;

документальное подтверждение введения первой дозы вакцины Comirnaty/Pfizer за рубежом.

Получив медицинскую справку от врача, надо позвонить в удобный центр массовой вакцинации или прививочный пункт (перечень и контакты: list.covid19.gov.ua) и, если там есть вакцина Comirnaty/Pfizer, записать ребенка на прививку. На вакцинацию обязательно нужно взять с собой все документы, указанные выше.

Особенности вакцинации

Детям 12+ вводят две дозы по 0,3 мл вакцины Comirnaty/Pfizer с интервалом в 21-28 дней.

Необходимо соблюдать 14-дневный интервал между введением вакцины от COVID-19 и вакцины против других болезней, за исключением экстренной вакцинации.

Вакцинация детей с онкопатологией, переболевших COVID-19, должна проводиться независимо от срока, прошедшего после перенесенной болезни.

Приоритет в вакцинации от COVID-19 любой доступной вакциной имеют лица, постоянно проживающие вместе с маломобильным ребенком или ухаживающие за ним.

При наличии живой очереди в пункте или в центре вакцинации таким детям предоставляется приоритет.