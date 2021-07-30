Украина готовится к вакцинации детей препаратом Pfizer: перечень условий

Вакцинация в Украине от коронавируса в ближайшее время станет доступной для детей в возрасте от 12 лет. Вакцинировать будут препаратом Pfizer, но для получения прививки нужно соответствовать определенным параметрам.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство здравоохранения.
Сообщается, что Минздрав утвердил рекомендации Национальной технической группы экспертов по иммунопрофилактике о возможности вакцинации детей старше 12 лет вакциной Comirnaty от Pfizer/BioNTech.
С учетом научных исследований, рекомендаций ВОЗ и изменений в инструкции к вакцине Pfizer ее разрешено вводить, если ребенок:
Для получения прививки родители детей 12-15 лет или сами дети в возрасте 16-17 лет обращаются к педиатру или семейному врачу. Врач может выдать один из следующих документов:
Получив медицинскую справку от врача, надо позвонить в удобный центр массовой вакцинации или прививочный пункт (перечень и контакты: list.covid19.gov.ua) и, если там есть вакцина Comirnaty/Pfizer, записать ребенка на прививку. На вакцинацию обязательно нужно взять с собой все документы, указанные выше.
Детям 12+ вводят две дозы по 0,3 мл вакцины Comirnaty/Pfizer с интервалом в 21-28 дней.
Необходимо соблюдать 14-дневный интервал между введением вакцины от COVID-19 и вакцины против других болезней, за исключением экстренной вакцинации.
Вакцинация детей с онкопатологией, переболевших COVID-19, должна проводиться независимо от срока, прошедшего после перенесенной болезни.
Приоритет в вакцинации от COVID-19 любой доступной вакциной имеют лица, постоянно проживающие вместе с маломобильным ребенком или ухаживающие за ним.
При наличии живой очереди в пункте или в центре вакцинации таким детям предоставляется приоритет.