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Вчений назвав ім'я першого в світі пацієнта з коронавірусом

Автор: Анастасія Рокитна

Вчений назвав ім'я першого в світі пацієнта з коронавірусом. Це була продавщиця на ринку в Ухані Вей Гуйсянь.

Про це заявив вчений Майкл Воробей, повідомляє РБК-Україна, посилаючись на The Guardian.

Першим відомим випадком захворювання COVID-19 стала продавщиця морепродуктів на ринку в Ухані, а не бухгалтер, який жив за багато кілометрів від цього місця, стверджується в новому звіті.

Згідно з новими даними, перший відомий випадок зараження коронавірусом стався 11 грудня 2019 року у жінки, що працювала на уханьському ринку Хуанань.

Раніше повідомлялося, що перший випадок стався з 41-річним бухгалтером-чоловіком, який жив в десятках кілометрів від ринку.

Доктор Майкл Воробей, керівник відділу екології та еволюційної біології Університету Арізони, каже, що Всесвітня організація охорони здоров'я неправильно витлумачила ранні терміни пандемії COVID-19. Спеціаліст команди ВООЗ Пітер Дашак визнав помилку, виявлену вченим.

Нагадаємо, у липні поточного року Китай відмовився дотримуватися запропонованого ВООЗ плану щодо другого етапу розслідування походження коронавірусу.

Зазначимо, раніше у США припустили, що походження коронавірусу може бути так і не вдасться з'ясувати.

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