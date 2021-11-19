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Ученый назвал имя первого в мире пациента с коронавирусом

Автор: Анастасия Рокитна

Ученый назвал имя первого в мире пациента с коронавирусом. Это была продавщица на рынке в Ухане Вэй Гуйсянь.

Об этом заявил ученый Майкл Воробей, сообщает РБК-Украина, ссылаясь на The Guardian.

Первым известным случаем заболевания COVID-19 стала продавщица морепродуктов на рынке в Ухане, а не бухгалтер, живший за много километров от этого места, утверждается в новом отчете.

Согласно новым данным, первый известный случай заражения коронавирусом произошел 11 декабря 2019 у женщины, работавшей на уханьском рынке Хуанань.

Ранее сообщалось, что первый случай произошел с 41-летним бухгалтером-мужчиной, который жил в десятках километров от рынка.

Доктор Майкл Воробей, глава отдела экологии и эволюционной биологии Университета Аризоны, говорит, что Всемирная организация здравоохранения неверно истолковала ранние сроки пандемии COVID-19. Специалист команды ВОЗ Питер Дашак признал ошибку, обнаруженную Воробьем.

Напомним, в июле текущего года Китай отказался следовать предложенному ВОЗ плану по второму этапу расследования происхождения коронавируса.

Отметим, ранее в США допустили, что происхождение коронавируса может быть так и не удастся выяснить.

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