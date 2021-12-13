Тисяча за вакцинацію. В "Дії" вже можна подати заявку: інструкція

У мобільному застосунку "Дія" сьогодні, 13 грудня, з'явилася можливість подати заявку на отримання тисячі гривень за вакцинацію від коронавірусу. У застосунку з'явилася послуга "єПідтримка".
Як подати заявку та куди можна витратити гроші - в матеріалі РБК-Україна.
Перед тим, як подати заявку в "Дії" потрібно отримати картку "єПідтримка" в одному з банків-партнерів.
В яких банках можна оформити картку:
Очікується, що перелік банків, в яких можна буде оформити картку для отримання тисячі гривень за вакцинацію, буде розширюватися.
Для початку потрібно оновити застосунок "Дія" до останньої версії. Послуга "єПідтримка" доступна, починаючи з версії "Дії" 3.0.20 для iOS та 3.0.17 для Android.
Інструкція подачі заявки на тисячу за вакцинацію:
Як повинен виглядати розділ з послугами в "Дії":
На першому етапі програми "єПідтримка" виплату зможе отримати кожен повнолітній українець, який:
Отриману тисячу гривень можна буде витратити на:
Крім того, з 1 січня з'явиться можливість витратити гроші на ліки. Однак це зможуть зробити лише українців у віці від 60 років.
Витратити гроші потрібно за 4 місяці або ж виплата повернеться державі.