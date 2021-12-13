Тисяча за вакцинацію. В "Дії" вже можна подати заявку: інструкція

Що потрібно для подачі заявки

Перед тим, як подати заявку в "Дії" потрібно отримати картку "єПідтримка" в одному з банків-партнерів.

В яких банках можна оформити картку:

Monobank;

"Альфа-банк";

"А-Банк";

"ПриватБанк";

"Укргазбанк";

"Ощадбанк".

Очікується, що перелік банків, в яких можна буде оформити картку для отримання тисячі гривень за вакцинацію, буде розширюватися.

Як подати заявку в "Дії"

Для початку потрібно оновити застосунок "Дія" до останньої версії. Послуга "єПідтримка" доступна, починаючи з версії "Дії" 3.0.20 для iOS та 3.0.17 для Android.

Інструкція подачі заявки на тисячу за вакцинацію:

Переконатися, що маєте "зелений" COVID-сертифікат (або оформити його). Зайти у розділ Послуги. Знайти послугу "єПідтримка". Обрати для виплати картку "єПідтримка". Очікувати зарахування грошей від Мінекономіки з 19 грудня.

Як повинен виглядати розділ з послугами в "Дії":

Хто може подати заявку

На першому етапі програми "єПідтримка" виплату зможе отримати кожен повнолітній українець, який:

пройшов повний курс вакцинації від COVID-19;

оформив "зелений" COVID-сертифікат у додатку "Дія".

Куди можна витратити отримані гроші

Отриману тисячу гривень можна буде витратити на:

абонемент в спортивний зал або фітнес-центр;

квиток в кінотеатр або театр;

похід в музей;

квиток на внутрішнє залізничне чи авіаперевезення;

покупку книг (лише в книжкових магазинах).

Крім того, з 1 січня з'явиться можливість витратити гроші на ліки. Однак це зможуть зробити лише українців у віці від 60 років.

Витратити гроші потрібно за 4 місяці або ж виплата повернеться державі.