Тысяча за вакцинацию. В "Дие" уже можно подать заявку: инструкция

В мобильном приложении "Дия" сегодня, 13 декабря, появилась возможность подать заявку на получение тысячи гривен за вакцинацию от коронавируса. В приложении появилась услуга "еПоддержка".
Как подать заявку и куда можно потратить деньги - в материале РБК-Украина.
Перед тем, как подать заявку в "Дие" нужно получить карточку "еПоддержка" в одном из банков-партнеров.
В каких банках можно оформить карточку:
Ожидается, что перечень банков, в которых можно будет оформить карту для получения тысячи гривен за вакцинацию, будет расширяться.
Для начала нужно обновить приложение "Дия" до последней версии. Услуга "еПоддержка" доступна, начиная с версии "Дия" 3.0.20 для iOS и 3.0.17 для Android.
Инструкция подачи заявки на тысячу за вакцинацию:
Как должен выглядеть раздел с услугами в "Дие":
На первом этапе программы "еПоддержка" выплату сможет получить каждый совершеннолетний украинец, который:
Полученную тысячу гривен можно будет потратить на:
Кроме того, с 1 января появится возможность потратить деньги на лекарства. Однако это смогут сделать только украинцы в возрасте от 60 лет.
Потратить деньги нужно за 4 месяца или же выплата вернется государству.