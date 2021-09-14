Стало відомо, як будуть виглядати нові міжнародні COVID-сертифікати

Кабінет міністрів опублікував постанову про зміни правил карантину в Україні. Постанова, зокрема, встановлює вигляд нових міжнародних COVID-сертифікатів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Кабміну.
Так, нові сертифікати будуть містити інформацію про щеплення від коронавірусу, негативний ПЛР-тест, а також про одужання від COVID-19. На сертифікатах будуть QR-коди, за допомогою яких можна буде перевірити правдивість документу.
Також на сертифікатах буде вказано ПІБ його власника, унікальний номер документа, виробник вакцини або тесту на COVID-19, дата щеплення або забору зразка для тестування та країна, де робили тест чи щеплення.
Сертифікати будуть як цифровими, так і мати паперову форму. Сертифікати можуть друкуватися на папері будь-якого кольору.
Сертифікат про вакцинацію:
Сертифікат про тест на коронавірус:
Сертифікат про одужання від COVID-19: