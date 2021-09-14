Стало відомо, як будуть виглядати нові міжнародні COVID-сертифікати

Так, нові сертифікати будуть містити інформацію про щеплення від коронавірусу, негативний ПЛР-тест, а також про одужання від COVID-19. На сертифікатах будуть QR-коди, за допомогою яких можна буде перевірити правдивість документу.

Також на сертифікатах буде вказано ПІБ його власника, унікальний номер документа, виробник вакцини або тесту на COVID-19, дата щеплення або забору зразка для тестування та країна, де робили тест чи щеплення.

Сертифікати будуть як цифровими, так і мати паперову форму. Сертифікати можуть друкуватися на папері будь-якого кольору.

Як виглядають цифрові сертифікати

Як виглядають паперові сертифікати

Сертифікат про вакцинацію:

Сертифікат про тест на коронавірус:

Сертифікат про одужання від COVID-19: