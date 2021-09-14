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Стало известно, как будут выглядеть новые международные COVID-сертификаты

Автор: Дмитрий Левицкий

Кабинет министров опубликовал постановление об изменениях правил карантина в Украине. Постановление, в частности, устанавливает вид новых международных COVID-сертификатов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Кабмина.

Так, новые сертификаты будут содержать информацию о прививках от коронавируса, негативном ПЦР-тест, а также о выздоровлении от COVID-19. На сертификатах будут QR-коды, с помощью которых можно будет проверить подлинность документа.

Также на сертификатах будет указано ФИО его владельца, уникальный номер документа, производитель вакцины или теста на COVID-19, дата прививки или забора образца для тестирования и страна, где делали тест или прививку.

Сертификаты будут как цифровыми, так и иметь бумажную форму. Сертификаты могут печататься на бумаге любого цвета.

Как выглядят цифровые сертификаты

Как выглядят бумажные сертификаты

Сертификат о вакцинации:

Сертификат о тесте на коронавирус:

Сертификат о выздоровлении от COVID-19:

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Кабинет Министров УкраиныКоронавирусВакцинация