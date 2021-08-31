RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Став відомий новий симптом, який фіксують у COVID-хворих

Автор: Инна Собора

У хворих на коронвірус стали фіксувати новий симптом захворювання. Водночас, все частіше відсутні такі симптоми, як втрата нюху та смаку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на коментар головного лікаря Львівської обласної інфекційної лікарні Сергія Федоренко ТСН.ua.

За його словами, збільшилась кількість хворих, у яких першим симптомом хвороби є розлади кишково-шлункового тракту.

"Цього не спостерігалось так часто при попередній хвилі. Також більшість хворих, які є зараз мають тяжкі ураження легень", - пояснив медик.

Раніше повідомлялося, що сплеск епідемії можливий або вже у вересні.

РБК-Україна писало, що кількість випадків інфікування штамом коронавірусу "Дельта" в Україні зростає.

Читайте РБК-Україна в Google News
Коронавірус