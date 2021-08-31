Стал известен новый симптом, который фиксируют у COVID-больных

У больных коронвирусом стали фиксировать новый симптом заболевания. В то же время, все чаще отсутствуют такие симптомы, как потеря обоняния и вкуса.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на комментарий главного врача Львовской областной инфекционной больницы Сергея Федоренко ТСН.иа.
По его словам, увеличилось количество больных, у которых первым симптомом болезни являются расстройства кишечно-желудочного тракта.
"Этого не наблюдалось так часто при предыдущей волне. Также большинство больных, которые сейчас имеют тяжелые поражения легких", - пояснил медик.
Ранее сообщалось, что всплеск эпидемии возможен или уже в сентябре.
РБК-Украина писало, что количество случаев инфицирования штаммом коронавируса "Дельта" в Украине растет.