Штам коронавірусу "Дельта" виявили у Вінницькій області

У Вінницькій області підтвердили 25 випадків інфікування "Дельта"-штамом коронавірусу. Зараження виявили у п'яти районах області.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на главу Вінницької ОДА Сергія Борзова.
За його даними, в область надійшла відповідь із Центру громадського здоров’я Міністерства охорони здоров’я України.
"Із використаних реагентів ВООЗ методом ПЛР визначено наявність штаму "Дельта". Із 30 зразків підтверджено 25", - повідомив Борзов.
Він уточнив, що "Дельта"-штам зафіксували у Вінницькому, Гайсинському, Жмеринському, Могилів-Подільському та Тульчинському районах.
Наймолодшому інфікованому зі штамом "Дельта" вінничанину - 13 років, найстаршому - 84.
Раніше штам "Дельта" підтвердили у Тернопільській області.