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Штамм коронавируса "Дельта" обнаружили в Винницкой области

Автор: Инна Собора

В Винницкой области подтвердили 25 случаев инфицирования "Дельта"-штаммом коронавируса. Заражение обнаружили в пяти районах области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Винницкой ОГА Сергея Борзова.

По его данным, в область поступил ответ из Центра общественного здоровья Министерства здравоохранения Украины.

"Из использованных реагентов ВОЗ методом ПЦР определено наличие штамма "Дельта". Из 30 образцов подтверждено 25", - сообщил Борзов.

Он уточнил, что "Дельта"-штамм зафиксировали в Винницком, Гайсинском, Жмеринском, Могилев-Подольском и Тульчинском районах.

Самому молодому инфицированному со штаммом "Дельта" винничанину - 13 лет, самому старшему - 84.

Ранее штамм "Дельта" подтвердили в Тернопольской области.

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