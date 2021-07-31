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Штам "Дельта" виявили в Миколаєві: його завезли з Росії та Туреччини

Автор: Марія Кучерявець

Сьогодні, 31 липня у Миколаєві зафіксували чотири випадки зараження новим штамом коронавірусу "Дельта". Інфікування виявили у громадян, які прибули з Росії та Туреччини.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови Миколаївської обласної державної адміністрації Віталія Кіма у Facebook.

"На жаль, хвороба не відступає. Сьогодні стало відомо, що в Миколаєві виявили 4 випадки небезпечного штаму коронавірусу "Дельта", - написав він.

За його словами, троє захворілих приїхали з відпочинку з Туреччини, один з Росії.

Вказано, що у всіх пацієнтів стан задовільний, вони знаходяться на самоізоляції.

Нагадаємо, у Києві помер перший пацієнт зі штамом коронавірусу "Дельта".

Додамо, що в середині липня захворювання на новий штам коронавірусу "Дельта" підтвердили у двох жителів Закарпаття, які нещодавно повернулися з Росії.

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Коронавірус "Дельта"