Штамм "Дельта" обнаружили в Николаеве: его завезли из России и Турции

Сегодня, 31 июля в Николаеве зафиксировали четыре случая заражения новым штаммом коронавируса "Дельта". Инфицирование обнаружили у граждан, прибывших из России и Турции.

"К сожалению, болезнь не отступает. Сегодня стало известно, что в Николаеве обнаружили 4 случая опасного штамма коронавируса "Дельта",- написал он.

По его словам, трое заболевших приехали с отдыха из Турции, один из России.

Указано, что у всех пациентов состояние удовлетворительное, они находятся на самоизоляции.