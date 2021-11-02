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У Польщі почали тестувати українську вакцину від COVID

Автор: Валерія Поліщук

У Польщі почали тестувати українську вакцину від коронавірусу. Зараз випробування проводяться на звичайних мишах в інституті в Гданську.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Радіо Свобода".

Інститут біології клітин НАН України у Львові минулого року отримав грант у розмірі близько 10 млн гривень на розробку української вакцини. Біологи створили продуценти вірусних білків на основі дріжджів.

"Ця вакцина становить собою білок або декілька білків коронавірусу, у першу чергу білок "шипа". Найважливіше, щоб там був рецептор, та ділянка, якою той вірус хапається за рецептор людських клітин в альвеолах легень. Але, додатково, ми ще синтезуємо на спеціальних дріжджах, гуманізованих, які модифікують білки, ще інші білки коронавірусу. Ця суміш більш ефективно діятиме, викликаючи появу антитіл

За його слова, дослідження з визначення імуногенності різних препаратів знаходиться на завершальному етапі в Польщі.

При цьому академік додав, що результат буде відомий через два-три тижні, після чого випробування проведуть на трансгенних мишах, вразливих до людського коронавірусу.

"В Україні немає жодної лабораторії, яка розмножує коронавірус. Інститут у Гданську займається імуногенністю, потім проситимемо колег у Кракові провести експеримент на трансгенних мишах після зараження коронавірусом. Бо це єдина лабораторія у Польщі, яка розмножує коронавірус

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ПольшаУкраїнаВакцина від коронавірусу