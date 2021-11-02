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В Польше начали тестировать украинскую вакцину от COVID

Автор: Валерия Полищук

В Польше начали тестировать украинскую вакцину от коронавируса. Сейчас испытания проводятся на обычных мышах в институте в Гданьске.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Радио Свобода".

Институт биологии клеток НАН Украины во Львове в прошлом году получил грант в размере около 10 млн гривен на разработку украинской вакцины. Биологи создали продуценты вирусных белков на основе дрожжей.

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По его слова, исследования по определению иммуногенности разных препаратов находится на завершающем этапе в Польше.

При этом академик добавил, что результат будет известен через две-три недели, после чего испытания проведут на трансгенных мышах, уязвимых к человеческому коронавирусу.

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ПольшаУкраинаВакцина от коронавируса