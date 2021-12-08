"Омікрон" можуть нейтралізувати три дози вакцини Pfizer, - дослідження

Новий штам коронавірусу "Омікрон" можуть нейтралізувати три дози вакцини Pfizer. А дві дози може бути недостатньо.
Про це йдеться в дослідженні компанії, повідомляє РБК-Україна, посилаючись на NBC.
Результати лабораторного дослідження показують, що третя доза їх вакцини забезпечує аналогічний рівень нейтралізуючих антитіл до "Омікрону", порівнянний з двома дозами проти вихідного коронавірусу і інших варіантів, які з'явились.
У зразках крові тих, хто отримав тільки первинну серію вакцини, в середньому спостерігалося 25-кратне зниження антитіл проти нового варіанту.
"Це може вказувати на те, що двох доз вакцини може бути недостатньо для захисту від зараження "Омікроном", - заявили компанії.
Нагадаємо, у ВООЗ заявили, що штам "Омікрон" може стати домінуючим в Європі вже в січні.
Зазначимо, вчені показали перше зображення штаму коронавірусу "Омікрон", яке змогли зробити за допомогою електронного мікроскопа.