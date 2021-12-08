RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

"Омікрон" можуть нейтралізувати три дози вакцини Pfizer, - дослідження

Автор: Анастасія Рокитна

Новий штам коронавірусу "Омікрон" можуть нейтралізувати три дози вакцини Pfizer. А дві дози може бути недостатньо.

Про це йдеться в дослідженні компанії, повідомляє РБК-Україна, посилаючись на NBC.

Результати лабораторного дослідження показують, що третя доза їх вакцини забезпечує аналогічний рівень нейтралізуючих антитіл до "Омікрону", порівнянний з двома дозами проти вихідного коронавірусу і інших варіантів, які з'явились.

У зразках крові тих, хто отримав тільки первинну серію вакцини, в середньому спостерігалося 25-кратне зниження антитіл проти нового варіанту.

"Це може вказувати на те, що двох доз вакцини може бути недостатньо для захисту від зараження "Омікроном", - заявили компанії.

Нагадаємо, у ВООЗ заявили, що штам "Омікрон" може стати домінуючим в Європі вже в січні.

Зазначимо, вчені показали перше зображення штаму коронавірусу "Омікрон", яке змогли зробити за допомогою електронного мікроскопа.

Читайте РБК-Україна в Google News
КоронавірусВакцина