"Омикрон" могут нейтрализовать три дозы вакцины Pfizer, - исследование

Новый штамм коронавируса "Омикрон" могут нейтрализовать три дозы вакцины Pfizer. А две дозы может быть недостаточно.

Об этом говорится в исследовании компании, сообщает РБК-Украина , ссылаясь на NBC .

Результаты лабораторного исследования показывают, что третья доза их вакцины обеспечивает аналогичный уровень нейтрализующих антител к "Омикрону", сравнимый с двумя дозами против исходного коронавируса и других появившихся вариантов.

В образцах крови тех, кто получил только первичную серию вакцины, в среднем наблюдалось 25-кратное снижение антител против нового варианта.

"Это может указывать на то, что двух доз вакцины может быть недостаточно для защиты от заражения "Омикроном", - заявили компании.