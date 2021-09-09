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Одна доза вакцини не дасть привілеїв у "червоній" зоні, - Кузін

Автор: Дмитрий Кузнецов

Щеплені однією дозою вакцини від коронавірусу будуть звільнятися від обмежень тільки в "жовтій" зоні. Для привілеїв в "червоній" знадобиться повний курс вакцинації.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на головного санітарного лікаря України Ігоря Кузина.

За його словами, більшість обмежень, які будуть в "жовтому" і "червоному" рівні небезпеки не будуть застосовуватися до вакцинованих.

"При цьому для "жовтого" рівня буде достатньо однієї дози вакцини, а для "червоного" буде потрібно повний курс щеплень", - сказав Кузін в ефірі ток-шоу "Право на владу".

Нагадавши, в Україні вводяться зелений і жовтий сертифікати вакцинації від коронавірусу. Другий з них буде використовуватися виключно всередині країни.

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Мінстерство охорони здоров'я УкраїниКоронавірусВакцинація