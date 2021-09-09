Одна доза вакцины не даст привилегий в "красной" зоне, - Кузин

Привитые одной дозой вакцины от коронавируса будут освобождаться от ограничений только в "желтой" зоне. Для привилегий в "красной" потребуется полный курс вакцинации.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главного санитарного врача Украины Игоря Кузина.
По его словам, большинство ограничений, которые будут в "желтом" и "красном" уровне опасности не будут применяться к вакцинированных.
"При этом для "желтого" уровня будет достаточно одной дозы вакцины, а для "красного" потребуется полный курс прививок", - сказал Кузин в эфире ток-шоу "Право на владу".
Напомним, в Украине вводятся зеленый и желтый сертификаты вакцинации от коронавируса. Второй из них будет использоваться исключительно внутри страны.