Черги за вакциною та мітинг проти карантину: як пройшов перший день у "червоних" Сумах

Повідомляється, що по всьому місту спостерігалися величезні черги біля пунктів вакцинації, а в торгових центрах перевіряли у відвідувачів COVID-сертифікати та тести. У торгових центрах перевірками займалася поліція, частина магазинів була закрита.

При цьому окремі магазини на вулиці пускали всіх підряд. А мережеві, як правило, перевіряли сертифікати силами продавців.

Близько 15:00 на площі Незалежності пройшла акція протесту проти карантинних обмежень. Учасники висловили незгоду, зокрема, з вимогами пред'являти сертифікати вакцинації в транспорті.

Фото: протест у Сумах (suspilne.media)

Зазначимо, що сьогодні центри масової вакцинації в Сумах працюватимуть в МЦ "Романтика", а також ще в ТЦ "Київ", "Мануфактура" та "Епіцентр" і трьох амбулаторіях. Щоб уникнути черг, роботу деяких пунктів продовжили на кілька годин.