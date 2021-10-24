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Очереди за вакциной и митинг против карантина: как прошел первый день в "красных" Сумах

Автор: Илона Свиридова

Накануне в "красную" зону адаптивного карантина перешла Сумская область. В областном центре сразу образовались очереди в пунктах вакцинации от COVID, а также прошел митинг против карантина.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на sts.sumy.

Сообщается, что по всему городу наблюдались огромные очереди возле пунктов вакцинации, а в торговых центрах проверяли у посетителей COVID-сертификаты и тесты. В торговых центрах проверками занималась полиция, часть магазинов была закрыта.

При этом отдельные магазины на улице пускали всех подряд. А сетевые, как правило, проверяли сертификаты силами продавцов.

Около 15:00 на площади Независимости прошла акция протеста против карантинных ограничений. Участники выразили несогласие, в частности, с требованиями предъявлять сертификаты вакцинации в транспорте.

Фото: протест в Сумах (suspilne.media)

Отметим, сегодня центры массовой вакцинации в Сумах будут работать в МЦ "Романтика", а также еще в ТЦ "Киев", "Мануфактура" и "Эпицентр"и трех амбулаториях. Чтобы избежать очередей, работу некоторых пунктов продлили на несколько часов.

Напомним, ранее сообщалось, что Ровенская и Николаевская области переходят в "красную" зону карантина с 26 октября.

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СумыКрасная зона карантина