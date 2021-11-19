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Новий варіант "Дельти" виявили у восьми областях України

Автор: Дмитрий Кузнецов

Новий варіант "Дельти" виявили вже у восьми областях України. У порівнянні з вихідним штамом, він на 10-15% заразніше.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на головного санітарного лікаря в Одеській області Віталія Гончарова.

За його словами, в Одеській області виявлено новий варіант "Дельти". Лікар зазначив, що в жовтні через поширення мутованого штаму коронавірусу в регіоні захворіло понад 40 тисяч осіб, померли - 780 хворих.

Гончаров додав, що крім Одеської області новий штам "дельти" виявили ще в семи областях:

  • Львівський;
  • Тернопільський;
  • Ровенський;
  • Івано-Франківської;
  • Волинський;
  • Закарпатський;
  • Херсонський.

Медик уточнив, що поки про властивості нового варіанту "Дельти" відомо мало. "Вчені Інститут генетики Лондонського університету повідомили, що він на 10-15 відсотків більш заразний, ніж вихідний варіант", - зазначив Гончаров.

Нагадаємо, про появі в Україні нового штаму "Дельта" наприкінці жовтня повідомив Секретар РНБО Олексій Данилов.

Зазначимо, раніше британські вчені заявили, що виявили новий варіант коронавірусу, який утворився від мутації штаму "Дельта".

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ОдесаКоронавірус "Дельта"