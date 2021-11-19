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Новый вариант "Дельты" обнаружили в восьми областях Украины

Автор: Дмитрий Кузнецов

Новый вариант "Дельты" обнаружили уже в восьми областях Украины. По сравнению с исходным штаммом, он на 10-15% заразнее.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главного санитарного врача в Одесской области Виталия Гончарова.

По его словам, в Одесской области выявлен новый вариант "Дельты". Врач отметил, что в октябре из-за распространения мутировавшего штамма коронавируса в регионе заболело более 40 тысяч человек, скончались - 780 заболевших.

Гончаров добавил, что кроме Одесской области новый штамм "Дельты" обнаружили еще в семи областях:

  • Львовской;
  • Тернопольской;
  • Ровенской;
  • Ивано-Франковской;
  • Волынской;
  • Закарпатской;
  • Херсонской.

Медик уточнил, что пока о свойствах нового варианта "Дельты" известно мало. "Ученые Институт генетики Лондонского университета сообщили, что он на 10-15 процентов более заразен, чем исходный вариант", - отметил Гончаров.

Напомним, о появлении в Украине нового штамма "Дельта" в конце октября сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов.

Отметим, ранее британские ученые заявили, что обнаружили новый вариант коронавируса, который образовался от мутации штамма "Дельта".

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ОдессаКоронавирус "Дельта"