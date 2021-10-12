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Нові правила проїзду на карантині. З якими документами пустять в автобус і поїзд: список

Автор: Дмитрий Кузнецов

МОЗ опублікувало список документів для поїздок в умовах нових правил перевезення пасажирів між регіонами. Вони набудуть чинності з 21 жовтня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу МОЗ.

Документи для "жовтої" зони

Для міжрегіональних поїздок в "жовтій" зоні карантину необхідний один з наступних документів:

  • сертифікат про отримання хоча б однієї дози вакцини проти COVID-19;
  • довідка про негативний результат ПЛР-тесту або експрес-тесту на COVID-19, який діє протягом 72 годин.

Документи для "червоної" зони

Для поїздок в регіоні з "червоним" рівнем епідеміологічної безпеки потрібно один з таких документів:

  • сертифікат про отримання повного курсу вакцинації від коронавірусу;
  • довідка про негативний результат ПЛР-тесту або експрес-тесту на COVID-19, який діє протягом 72 годин.

При цьому незалежно від зони карантину водії, пасажири, за винятком дітей до 12 років, і члени екіпажу повинні бути в захисних масках.

У МОЗ підкреслили, що нові правила міжрегіональних перевезень не поширюватимуться на неповнолітніх.

Також у відомстві зазначили, що мова йде, як про регулярні, так і нерегулярні перевезення пасажирів, включаючи автомобільний, авіаційний і залізничний транспорт міжобласного сполучення.

"Ці вимоги не будуть застосовуватися до міських і внутрішньообласних перевезень. Відповідальність за дотримання зазначених правил несе перевізник", - нагадали в МОЗ.

Нагадаємо, з 21 жовтня в Україні посилюються правила пасажирських міжрегіональних перевезень.

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