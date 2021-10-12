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Новые правила проезда на карантине. С какими документами пустят в автобус и поезд: список

Автор: Дмитрий Кузнецов

Минздрав опубликовал список документов для поездок в условиях новых правил перевозки пассажиров между регионами. Они вступят в силу с 21 октября.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

Документы для "желтой" зоны

Для межрегиональных поездок в "желтой" зоне карантина необходим один из следующих документов:

  • сертификат о получении хотя бы одной дозы вакцины против COVID-19;
  • справка о негативном результате ПЦР-теста или экспресс-теста на COVID-19, который действует в течение 72 часов.

Документы для "красной" зоны

Для поездок в регионе с "красным" уровнем эпидемиологической безопасности потребуется один из таких документов:

  • сертификат о получении полного курса вакцинации от коронавируса;
  • справка о негативном результате ПЦР-теста или экспресс-теста на COVID-19, который действует в течение 72 часов.

При этом независимо от зоны карантина водители, пассажиры, за исключением детей до 12 лет, и члены экипажа должны быть в защитных масках.

В Минздраве подчеркнули, что новые правила межрегиональных перевозок не будут распространяться на несовершеннолетних.

Также в ведомстве отметили, что речь идет, как о регулярных, так и нерегулярных перевозках пассажиров, включая автомобильный, авиационный и железнодорожный транспорт межобластного сообщения.

"Эти требования не будут применяться к городским и внутриобластных перевозок. Ответственность за соблюдение указанных правил несет перевозчик", - напомнили в Минздраве.

Напомним, с 21 октября в Украине ужесточаются правила пассажирских межрегиональных перевозок.

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