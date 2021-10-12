Новые правила проезда на карантине. С какими документами пустят в автобус и поезд: список

Документы для "желтой" зоны

Для межрегиональных поездок в "желтой" зоне карантина необходим один из следующих документов:

сертификат о получении хотя бы одной дозы вакцины против COVID-19;

против COVID-19; справка о негативном результате ПЦР-теста или экспресс-теста на COVID-19, который действует в течение 72 часов.

Документы для "красной" зоны

Для поездок в регионе с "красным" уровнем эпидемиологической безопасности потребуется один из таких документов:

сертификат о получении полного курса вакцинации от коронавируса ;

; справка о негативном результате ПЦР-теста или экспресс-теста на COVID-19, который действует в течение 72 часов.

При этом независимо от зоны карантина водители, пассажиры, за исключением детей до 12 лет, и члены экипажа должны быть в защитных масках.

В Минздраве подчеркнули, что новые правила межрегиональных перевозок не будут распространяться на несовершеннолетних.

Также в ведомстве отметили, что речь идет, как о регулярных, так и нерегулярных перевозках пассажиров, включая автомобильный, авиационный и железнодорожный транспорт межобластного сообщения.

"Эти требования не будут применяться к городским и внутриобластных перевозок. Ответственность за соблюдение указанных правил несет перевозчик", - напомнили в Минздраве.