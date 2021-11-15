Названо дві області, які першими можуть вийти з "червоної" зони

У двох "червоних" областях України почалося покращення ситуації з коронавірусом. Це Херсонська та Луганська області.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на слова прем'єра Дениса Шмигаля на селекторній нараді під головуванням президента, які приводить прес-служба Офісу президента.
Як розповів Шмигаль, Луганська та Херсонська області можуть перейти з "червоної" зони карантину відразу в "жовту" та вийти з локдауну. Однак це стане можливим лише за умови збереження позитивної динаміки.
Водночас до потрапляння в "червону" зону карантину наближається Вінницька область.
Наразі у "червоній" зоні перебувають 18 регіонів:
Нагадаємо, головний державний санітарний лікар Ігор Кузін заявляв, що наразі ситуація з коронавірусом така, що українці мають шанс провести Новий рік не в "червоній" зоні карантину.