Є шанси не провести Новий рік у "червоній" зоні, - Кузін

Головний санітарний лікар України Ігор Кузін заявив, що українці можуть провести святкування Нового року, коли регіони не перебуватимуть до "Червоної" зони. Однак для цього необхідно, щоб громадяни виконували рекомендацій Міністерства охорони здоров'я.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Радіо НВ" .

"Швидкість виходу кожної області з "червоної" зони залежить від кожного громадянина України: від рівня дотримання протиепідемічних вимог, від рівня вакцинації, від багатьох інших факторів. При дотриманні всіх вимог сподіваємося, що є шанси цей Новий рік провести не в "червоній" зоні", - заявив Кузін.

Сьогодні у "червоній" зоні карантину перебувають 17 областей та Київ. У "червоній" зоні забороняється робота непродовольчих магазинів, ТРЦ, закладів громадського харчування, спортзалів та фітнес-центрів, розважальних закладів, а також проведення заходів. Не можна працювати і закладам освіти, крім 1-4 класів та дитсадків.

Уникнути обмежень можна лише за умови 100-відсоткової вакцинації відвідувачів та працівників закладів (організаторів заходів).