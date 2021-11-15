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Названо дві області, які першими можуть вийти з "червоної" зони

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Україна, Понеділок 15 листопада 2021 16:27
Названо дві області, які першими можуть вийти з "червоної" зони Фото: дві області України можуть вийти з "червоної" зони (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Левицький

У двох "червоних" областях України почалося покращення ситуації з коронавірусом. Це Херсонська та Луганська області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на слова прем'єра Дениса Шмигаля на селекторній нараді під головуванням президента, які приводить прес-служба Офісу президента.

Як розповів Шмигаль, Луганська та Херсонська області можуть перейти з "червоної" зони карантину відразу в "жовту" та вийти з локдауну. Однак це стане можливим лише за умови збереження позитивної динаміки.

Водночас до потрапляння в "червону" зону карантину наближається Вінницька область.

Наразі у "червоній" зоні перебувають 18 регіонів:

  1. Київ,
  2. Херсонська,
  3. Одеська,
  4. Запорізька,
  5. Донецька,
  6. Дніпропетровська,
  7. Сумська,
  8. Миколаївська,
  9. Рівненська,
  10. Житомирська,
  11. Івано-Франківська,
  12. Київська,
  13. Луганська,
  14. Хмельницька,
  15. Чернігівська,
  16. Львівська,
  17. Волинська,
  18. Черкаська області.

Нагадаємо, головний державний санітарний лікар Ігор Кузін заявляв, що наразі ситуація з коронавірусом така, що українці мають шанс провести Новий рік не в "червоній" зоні карантину.

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