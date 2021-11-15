Названы две области, которые первыми могут выйти из "красной" зоны

В двух "красных" областях Украины началось улучшение ситуации с коронавирусом. Это Херсонская и Луганская области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на слова премьера Дениса Шмыгаля на селекторном совещании под председательством президента, которые приводит пресс-служба Офиса президента .

Как рассказал Шмыгаль, Луганская и Херсонская области могут перейти из "красной" зоны карантина сразу в "желтую" и выйти из локдауна. Однако это станет возможным лишь при условии сохранения положительной динамики.

В то же время к попаданию в "красную" зону карантина приближается Винницкая область.

Сейчас в "красной" зоне находятся 18 регионов: