Названы две области, которые первыми могут выйти из "красной" зоны
В двух "красных" областях Украины началось улучшение ситуации с коронавирусом. Это Херсонская и Луганская области.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на слова премьера Дениса Шмыгаля на селекторном совещании под председательством президента, которые приводит пресс-служба Офиса президента.
Как рассказал Шмыгаль, Луганская и Херсонская области могут перейти из "красной" зоны карантина сразу в "желтую" и выйти из локдауна. Однако это станет возможным лишь при условии сохранения положительной динамики.
В то же время к попаданию в "красную" зону карантина приближается Винницкая область.
Сейчас в "красной" зоне находятся 18 регионов:
- Киев,
- Херсонская,
- Одесская,
- Запорожская,
- Донецкая,
- Днепропетровская,
- Сумская,
- Николаевская,
- Ровенская,
- Житомирская,
- Ивано-Франковская,
- Киевская,
- Луганская,
- Хмельницкая,
- Черниговская,
- Львовская,
- Волынская,
- Черкасская области.
Напомним, главный государственный санитарный врач Игорь Кузин заявлял, что сейчас ситуация с коронавирусом такова, что украинцы имеют шанс провести Новый год не в "красной" зоне карантина.