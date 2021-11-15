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Названы две области, которые первыми могут выйти из "красной" зоны

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Украина, Понедельник 15 ноября 2021 16:27
Названы две области, которые первыми могут выйти из "красной" зоны Фото: две области Украины могут выйти из "красной" зоны (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Левицкий

В двух "красных" областях Украины началось улучшение ситуации с коронавирусом. Это Херсонская и Луганская области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на слова премьера Дениса Шмыгаля на селекторном совещании под председательством президента, которые приводит пресс-служба Офиса президента.

Как рассказал Шмыгаль, Луганская и Херсонская области могут перейти из "красной" зоны карантина сразу в "желтую" и выйти из локдауна. Однако это станет возможным лишь при условии сохранения положительной динамики.

В то же время к попаданию в "красную" зону карантина приближается Винницкая область.

Сейчас в "красной" зоне находятся 18 регионов:

  1. Киев,
  2. Херсонская,
  3. Одесская,
  4. Запорожская,
  5. Донецкая,
  6. Днепропетровская,
  7. Сумская,
  8. Николаевская,
  9. Ровенская,
  10. Житомирская,
  11. Ивано-Франковская,
  12. Киевская,
  13. Луганская,
  14. Хмельницкая,
  15. Черниговская,
  16. Львовская,
  17. Волынская,
  18. Черкасская области.

Напомним, главный государственный санитарный врач Игорь Кузин заявлял, что сейчас ситуация с коронавирусом такова, что украинцы имеют шанс провести Новый год не в "красной" зоне карантина.

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