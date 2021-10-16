"Червона" зона в Запоріжжі: в транспорт пускатимуть тільки з сертифікатом про щеплення

У Запоріжжі готуються до посилення карантинних обмежень. Так, після переходу регіону до "червоної" зони, громадським транспортом зможуть користуватися не всі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відповідний документ, ухвалений ТЕБ та НС міста.
Зокрема, відповідне рішення ухвалила комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій у м. Запоріжжя.
Згідно з документом, перехід регіону до "червоної" зони адаптивного карантину означатиме, що проїзд на громадському транспорті міста буде доступний лише за умови:
Нагадаємо, згідно з рішенням Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, Запорізька область переходить в "червону" зону адаптивного карантину з 18 жовтня.