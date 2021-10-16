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"Красная" зона в Запорожье: в транспорт будут пускать только с сертификатом о прививке

Автор: Мария Кучерявец

В Запорожье готовятся к усилению карантинных ограничений. Так, после перехода региона в "красную" зону, общественным транспортом смогут пользоваться не все.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на соответствующий документ, принятый ТЭБ и ЧС города.

В частности, соответствующее решение приняла комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций в г. Запорожье.

Согласно документу, переход региона в "красную" зону адаптивного карантина будет означать, что проезд на общественном транспорте города будет доступен только при условии:

  • наличия COVID-сертификата;
  • результата отрицательного теста на коронавирус, сделанного не позднее чем за 72 ч.;
  • справки для проезда на время действия карантина, выданной с места работы.

Напомним, согласно решению Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, Запорожская область переходит в "красную" зону адаптивного карантина с 18 октября.

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