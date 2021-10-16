"Красная" зона в Запорожье: в транспорт будут пускать только с сертификатом о прививке

В Запорожье готовятся к усилению карантинных ограничений. Так, после перехода региона в "красную" зону, общественным транспортом смогут пользоваться не все.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на соответствующий документ, принятый ТЭБ и ЧС города.
В частности, соответствующее решение приняла комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций в г. Запорожье.
Согласно документу, переход региона в "красную" зону адаптивного карантина будет означать, что проезд на общественном транспорте города будет доступен только при условии:
Напомним, согласно решению Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, Запорожская область переходит в "красную" зону адаптивного карантина с 18 октября.