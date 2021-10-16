"Червона" зона в Запоріжжі: школи міста йдуть на канікули завчасно

Зокрема, канікули для школярів триватимуть до 24 жовтня, а не до 31, як це мало б бути за планом.

"Канікули, які були заплановані на 25 жовтня-31 жовтня перенесені на 18-24 жовтня в усіх навчальних закладах міста", - йдеться в повідомленні.