"Красная" зона в Запорожье: школы города уходят на каникулы раньше времени

Школы Запорожья начнут осенние каникулы раньше из-за перехода региона в "красную" зону карантина. Так, вместо 25 октября, ученики пойдут на отдых уже с 18-го.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местное издание 061.ua.
В частности, каникулы для школьников продлятся до 24 октября, а не до 31, как это должно быть по плану.
"Каникулы, которые были запланированы на 25 октября-31 октября перенесены на 18-24 октября во всех учебных заведениях города", - говорится в сообщении.
Напомним, что Запорожье также подготовило ограничения на проезд в общественном транспорте после перехода в "красную" зону.
Отметим, согласно решению Государственной комиссии ТЭБ и ЧС, Запорожская область переходит в "красную" зону адаптивного карантина с 18 октября.