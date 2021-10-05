У Києві посилили карантин: до закладів пускатимуть тільки з сертифікатом

У Києві посилили карантинні заходи. З вівторка, 5 жовтня, в столиці відвідувачів в державних адміністраціях, ЦНАП, підприємствах і організаціях незалежно від форми власності пускатимуть тільки з COVID-сертифікатом або ПЛР-тестом.

Вимога не поширюється на осіб молодше 18 років.

Крім того, прес-служба Солом'янської РДА повідомила, що 5 жовтня прийом відвідувачів в ЦНАП Києва буде можливий тільки при наявності covid-сертифіката або ПЛР-тесту.

"З 5 жовтня прийом відвідувачів в ЦНАПах м.Києва не здійснюватиметься без наявності: 1) негативного результату тестування на COVID-19 (ПЛР) або експрес-тесту на визначення антигену коронавірусу, проведеного не більше ніж за 72 години до відвідування закладу, 2) документа, що підтверджує отримання повного курсу вакцинації або однієї дози вакцини", - йдеться в повідомленні.