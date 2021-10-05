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В Киеве ужесточили карантин: в заведения будут пускать только с сертификатом

Автор: Валерия Полищук

В Киеве ужесточили карантинные меры. Со вторника, 5 октября, в столице посетителей в государственных администрациях, ЦПАУ, предприятиях и организациях независимо от формы собственности будут пускать только с COVID-сертификатом или ПЦР-тестом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на протокол заседания штаба по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации.

Требование не распространяется на лиц младше 18 лет.

Кроме того, пресс-служба Соломенской РГА сообщила, что 5 октября прием посетителей в ЦПАУ Киева будет возможен только при наличии COVID-сертификата или ПЦР-теста.

"С 5 октября прием посетителей в ЦПАУ г. Киева не будет осуществляться без наличия: 1) отрицательного результата тестирования на COVID-19 (ПЦР) или экспресс-теста на определение антигена коронавируса, проведенного не более чем за 72 часа до посещения заведения, 2) документа, подтверждающего получение полного курса вакцинации или одной дозы вакцины", - говорится в сообщении.

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Киев