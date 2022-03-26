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Карантин в Україні. П'ять областей вийдуть із "червоної" зони

Фото: П'ять областей виходять із "червоної" зони (Getty Images)
Автор: Антон Федорців

Державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій вирішила скасувати з 27 березня "червоний" рівень епідемічної небезпеки в низці областей.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на офіційний Telegram-канал міністра Кабміну Олега Немчінова.

Відбулося позачергове засідання Держкомісії. Окрім скасування найвищого рівня безпеки, під час її засідання МОЗ доручили розробити зміни до карантинних обмежень, враховуючи особливості воєнного стану.

"За результатами Державна комісія вирішила скасувати з 00 години 00 хвилин 27 березня 2022 року "червоний" рівень епідемічної небезпеки на території Закарпатської, Івано-Франківської, Луганської, Рівненської та Хмельницької областей", – заявив Немчінов.

До слова, мешканцям Сумщини заборонили відвідувати ліси на час війни.

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