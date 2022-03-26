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Карантин в Украине. Пять областей выйдут из "красной" зоны

Фото: Пять областей выходят из "красной" зоны (Getty Images)
Автор: Антон Федорцив

Государственная комиссия по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям решила отменить с 27 марта "красный" уровень эпидемической опасности в ряде областей.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на официальный Telegram-канал министра Кабмина Олега Немчинова.

Состоялось внеочередное заседание Госкомиссии. Кроме отмены наивысшего уровня безопасности, во время ее заседания Минздрав поручил разработать изменения к карантинным ограничениям, учитывая особенности военного положения.

"По результатам Государственная комиссия решила отменить с 00 часов 00 минут 27 марта 2022 года "красный" уровень эпидемической опасности на территории Закарпатской, Ивано-Франковской, Луганской, Ровенской и Хмельницкой областей", – заявил Немчинов.

К слову, жителям Сумской области запретили посещать леса во время войны.

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