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Кабмін планує ввести самоізоляцію для невакцинованих прибулих в Україну

Автор: Сергій Пишкін

Міністерство охорони здоров’я планує посилити контроль при перетині держкордону. Самоізоляцію для невакцинованих прибулих можуть ввести через стрімке поширення у світі штаму коронвірусу "Дельта".

Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу інтернет-представництва президента України.

Згідно зі словами міністра охорони здоров’я Віктора Ляшка, МОЗ пропонує ввести обов’язкову самоізоляцію для невакцинованих осіб, які приїжджатимуть до України. Запобіжний захід триватиме протягом 14 днів, або ж 7 днів, якщо після першого тижня ізольована особа отримає негативний ПЛР-тест.

"Українці до 18 років та особи, що виїхали з країни до набрання постановою чинності, звільнятимуться від самоізоляції", - відзначає пресслужба президента.

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