Кабмин планирует ввести самоизоляцию для невакцинированных прибывших в Украину

Министерство здравоохранения планирует усилить контроль при пересечении госграницы. Самоизоляцию для невакцинированных прибывших могут ввести из-за стремительного распространения в мире штамма коронвируса "Дельта".

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу интернет-представительства президента Украины .

По словам министра здравоохранения Виктора Ляшко, Минздрав предлагает ввести обязательную самоизоляцию для невакцинированных лиц, приезжающих в Украину. Мера пресечения продлится в течение 14 дней, или же 7 дней, если после первой недели изолированное лицо получит отрицательный ПЦР-тест.

"Украинцы до 18 лет и лица, выехавшие из страны до вступления постановления в силу, будут освобождаться от самоизоляции", - отмечает пресс-служба президента.